世大運》獅子軍投打3傑 幫中華隊打敗墨西哥

對墨西哥之戰勝投施子謙，是統一獅第3輪挑戰的新人投手。(張國欽攝)

中華隊對墨西哥第5至8名順位賽首戰，先發投手施子謙主投7局失1分奪勝投，吳桀睿轟出「雙響炮」，蘇智傑也敲出本屆世大運首轟，3人是中華此役致勝3大功臣，巧的是，他們都是中華職棒統一獅的球員。

打完世大運就向統一獅報到的吳桀睿，今戰墨西哥展現長打火。(張國欽攝)

除了球迷熟悉的蘇智傑之外，吳桀睿與施子謙都是今年選秀會被統一獅挑選的球員，這2人日前已與統一獅球團簽約，打完世大運就會向獅隊報到，結果2人此役都讓未來的職棒東家，看到他們的投、打身手。

吳哲睿就讀民安國小與新泰國中，從小就在熟悉的新莊棒球場練球，今能在這裡轟出「雙響炮」比誰都開心。他說：「回到家很開心，不管結果如何，每次打擊就是想著把練習的狀況發揮出來。」。

施子謙是獅隊第3輪挑選的潛力投手，此役先發7局僅被擊出6支安打，飆4K，除了首局被2安失1分，隨後連續6局無失分，成了抗墨英雄。

他成棒時期曾經入選U23世界盃國手，不過大都以中繼角色為主，今戰墨西哥是國際賽首度先發，不料投出大將之風，自己贏了難忘的首場國際賽先發勝，也為即將展開的職棒生涯，投出好的開始。

(中時電子報)