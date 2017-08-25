舉證不足！馬英九被訴洩密案 北院判決無罪

前總統馬英九遭台北地檢署起訴洩密案，台北地院今日判決馬英九無罪。（本報資料照片）

（16：28更新）前總統馬英九遭台北地檢署起訴洩密案，台北地院認為依據憲法規定總統有爭議調解權，可阻卻違法，此外，教唆洩密部分因檢察官舉證不足，無法證明馬英九教唆黃世銘洩密，基於「罪疑唯利於被告」的原則，判決馬英九無罪。全案可上訴。

北檢認定，馬英九在2013年8月31日將關說案報告洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強2人，9月4日再教唆前檢察總長黃世銘將報告交付江宜樺，依違反刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個人資料保護法3罪起訴馬英九。

另外，柯建銘在3年前「馬王政爭」時提起自訴案，指控馬英九教唆黃世銘洩密，由於馬在總統任內有刑事豁免權，北院等到他卸任後才審理，今年3月判馬無罪，目前高院審理中。

針對馬英九洩密及教唆洩密案無罪判決，民進黨發言人阮昭雄今日表示，本黨深感遺憾但尊重結果。

(中時)