新北YouBike達395站　新增五股成州郵局站

新北市公共自行車YouBike將於106年8月26日凌晨零時啟用五股區「五股成州郵局」站。（葉書宏翻攝）

新北市公共自行車YouBike將於106年8月26日凌晨零時啟用五股區「五股成州郵局」站。目前全市YouBike站累計達395站，上線營運自行車共1萬435輛。另為鼓勵民眾使用YouBike，於新北市借車仍享有前30分鐘騎乘免費之補助，歡迎民眾多加利用。

交通局表示，五股區「五股成州郵局」站啟用後將可與「成德公園」、「洲子洋公園」及「新北市立圖書館五股成功分館」等場站作串連，滿足社區民眾短程通勤通學及轉乘需求。

新增五股區「五股成州郵局」站位於凌雲路一段80巷9號（對面人行道），設罝32車位。交通局提醒，民眾借車前請先檢查煞車、胎壓、車燈及坐墊高度等，騎乘時須遵守交通規則，禁止雙載，並注意借還車時燈號訊息，避免發生誤扣款等情事損及自身權益。

(中時)