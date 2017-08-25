東元綠能創意競賽興大奪亞軍

興大電機系團隊參加東元「Green Tech」國際創意競賽，奪下亞軍。（興大提供）

確保電動代步車的行車安全性，國立中興大學電機系團隊以「無感測器新世代電動車防鎖剎車控制」為主題，設計出專屬電動載具的剎驅一體式控制系統，將剎車電路與驅動器整合為一體，參加東元「Green Tech」國際創意競賽，奪下亞軍。

該研究團隊由興大電機系講座教授林俊良領導，團隊指出，目前市售電動車仍採用機械式鼓式剎車或碟式剎車，如果遇到高速或下坡行駛時，安全性較不足，決定開發電動載具剎車驅動一體的控制器，並導入ABS防鎖死演算法，能達到最佳剎車效果。

團隊成員指出，在參加國際創意競賽時，因決賽過程需進行9分鐘簡報與5分鐘提問，答覆時必須針對技術特點解說，讓評審瞭解技術新創及特殊處，相當有挑戰性，終於打敗其他參賽隊伍。

這項創新技術目前已申請至少3項國內發明專利，團隊表示，這種無須外加機械式剎車零件，即可運用馬達物理特性得到多功能剎車的方式，適用於未來的無人車，可有效降低控制器成本，並具體積小、功能擴展性高等優點，具市場潛力。

(中時)