金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊

中時
中國時報記者／
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
古崗樓仿宮殿式的建築，朱梁碧瓦兼有重簷迴廊格局。（李金生攝）
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
金門古崗樓完成災後整修，重新對外開放參觀。（李金生攝）
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古崗樓屋脊上的神獸，表現傳統建築的中國元素。（李金生攝）
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古崗樓展出先總統蔣公巡視浯江書院的老照片。（李金生攝）
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古崗樓展出先總統蔣公巡視蛙人部隊和碉堡的老照片。（李金生攝）
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
古崗樓展出先總統蔣公下鄉巡視和關懷戰士生活的老照片。（李金生攝）
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
古崗樓花木扶疏，讓人賞心悅目。（李金生攝）
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
坐落於古崗湖畔的古崗樓，湖光山色美景讓人流連忘返。（李金生攝）
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
古崗湖生態資源豐富，小鷿鷉是常見的水鳥之一。（李金生攝）
金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
遊客在古崗湖畔享受湖光掠影，一人獨處的幸福。（李金生攝）

金門「古崗樓」在去年遭莫蘭蒂17級強風重創，金門國家公園管理處斥資整建後重新開放參觀，碧波瀲灩的湖光山色美景，吸引遊客尋幽訪勝。

這座坐落於古崗湖畔，仿宮殿式的樓閣，樓高3層約16公尺，原是先總統蔣公在1961年駐蹕金門，前往古崗湖巡遊時，當地民眾夾道歡迎，懇請金防部司令官王多年建樓紀盛，後由陸軍26師負責工程執行，10個月後完工，並在1963年雙十節落成啟用。

後來，蔣公舊地重遊，感慨樓閣朱梁碧瓦，重簷迴廊兼有山光水色之美，即以坐落地點命名「古崗樓」。地方相傳蔣公曾憑欄遠眺思考國事，也曾召集防區軍事將領研議軍政方針。

古崗樓在其後一段很常時間裡，成為軍民休憩主要景點，在金門10萬大軍駐紮期間，遊客身影穿梭來去，留存在百萬戰士「金門紀念」的老照片裡，也是早年當地中、小學校學生「遠足」必訪風景區。

去年中秋節「莫蘭蒂」颱風來襲，古崗樓及周邊景點受到重創，七零八落景況讓慕名來訪的兩岸遊客十分掃興，也讓重返英雄島的老兵噓唏不已。

金管處基於遊憩品質及遊客安全考量，在今年1月中旬斥資新台幣300多萬元進行災後修繕，包括古崗樓內木門、木窗及玻璃破損更新，內部油漆重新粉刷、古崗樓主體及廣場空間照明設施改善，以及新設花崗石花台與加強植栽綠美化。

(中時)

關鍵字：金門古崗樓金門紀念
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