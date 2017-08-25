金門古崗樓重新開館 懷舊軍民開心重遊
金門「古崗樓」在去年遭莫蘭蒂17級強風重創，金門國家公園管理處斥資整建後重新開放參觀，碧波瀲灩的湖光山色美景，吸引遊客尋幽訪勝。
這座坐落於古崗湖畔，仿宮殿式的樓閣，樓高3層約16公尺，原是先總統蔣公在1961年駐蹕金門，前往古崗湖巡遊時，當地民眾夾道歡迎，懇請金防部司令官王多年建樓紀盛，後由陸軍26師負責工程執行，10個月後完工，並在1963年雙十節落成啟用。
後來，蔣公舊地重遊，感慨樓閣朱梁碧瓦，重簷迴廊兼有山光水色之美，即以坐落地點命名「古崗樓」。地方相傳蔣公曾憑欄遠眺思考國事，也曾召集防區軍事將領研議軍政方針。
古崗樓在其後一段很常時間裡，成為軍民休憩主要景點，在金門10萬大軍駐紮期間，遊客身影穿梭來去，留存在百萬戰士「金門紀念」的老照片裡，也是早年當地中、小學校學生「遠足」必訪風景區。
去年中秋節「莫蘭蒂」颱風來襲，古崗樓及周邊景點受到重創，七零八落景況讓慕名來訪的兩岸遊客十分掃興，也讓重返英雄島的老兵噓唏不已。
金管處基於遊憩品質及遊客安全考量，在今年1月中旬斥資新台幣300多萬元進行災後修繕，包括古崗樓內木門、木窗及玻璃破損更新，內部油漆重新粉刷、古崗樓主體及廣場空間照明設施改善，以及新設花崗石花台與加強植栽綠美化。
(中時)
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