屏基成立血友病中心 服務更升級
屏東基督教醫院與台灣拜耳公司合作成立「血友病中心」，是屏東首創也是唯一整合性血友病照護機構，不僅可以讓屏東鄉親就近治療，也能整合各科門診，協助病友和家屬治療及照護，並提供相關醫療訊息，降低病友的相關併發症。
屏基血液腫瘤科主任醫師薛爾榮表示，血友病常見於男性，女性多為帶因者，其中2/3為家族遺傳，1/3為基因突變。血友病人多在4歲前發病，症狀為皮下瘀青、受傷後出血不止、關節腫脹出血、拔牙後血流不止等。
目前血友病無法根治，只能仰賴輸血漿、冷凝沉澱物、第八或第九因子來補充，嚴重者必須一星期3次補充凝血因子。屏基19年前開闢血友病特別門診後，便和病友及家屬結下不解之緣，如今成立中心，能提供更完整的服務。
未來中心可整合各科門診，免去病友奔波之苦，提供跨科別團隊照護；個案管理師也提供居家醫療服務，包括衛教、送藥到宅、即刻就援；病人和個管師建立即時通訊軟體平台，任何突發狀況、照護問題都能及時解決。
屏東目前約有20名血友病患者，年齡從6歲到60歲。現年33歲的林先生1歲時確診罹患血友病，現在每2個月補充一次凝血因子，生活與一般人無異，他希望中心成立後能提供病友新藥資訊、分析統計資料。
(中時)
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