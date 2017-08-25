基隆市民進黨團今日下午在市議會召開記者會，表明議長宋瑋莉若堅持接任基隆市國民黨主委，將不排除提出議長罷免案。（張穎齊攝）

基議長兼黨主委惹議 綠：接任就罷免！

基隆市民進黨團今日下午3時許，在市議會召開記者會，會中表示「議長宋瑋莉兼任地方黨部主委，踐踏民主制度」，並稱已違反地方制度法第44條規定，若宋瑋莉29日仍堅持要接任黨主委的話，不排除進行罷免議長的行動。

基隆市民進黨團總召洪森永指出，宋瑋莉身為議長，卻接任國民黨基隆市黨部主委，不管是她自己主動爭取或是由國民黨主席吳敦義所指派，於法理上都不應該，中華民國地方自治史上更沒有任何1位議長敢這樣。

針對宋瑋莉揚言「蔡英文辭掉黨主席，我就辭掉黨主委」，洪森永說明，議長與總統不同，議長掌握編列及審查預算的權力，而總統並沒有，並舉出前年桃園市議長邱奕勝，也曾被國民黨中央指派接任黨部主委，邱奕勝就以「不適合」婉拒。

「沒有癱瘓議事！」議員游祥耀強調，他在開議前就提出質疑，所以並沒有癱瘓議事，因為會根本還沒有開，且是因為議長兼任黨主委的身分並不適宜主持會議，所以他們才採霸占主席台，阻止她開議，有要求由副議長來主持。

議員施世明舉例，立法院長蘇嘉全當初接任院長一職時，就立刻辭掉民進黨中常委。而議員陳志成則表示，議長高攀總統差別太大，蔡總統接黨主席是有利管控黨部，但如今的宋瑋莉是被吳敦義所指派管控，有失公正。

另外，議員蘇仁和質疑，議長和議員並不同，議長握有可動用800多萬以上編列預算的權力，稱為「議事運作費」，且還有公務車可以使用，今天這麼做是為了捍衛基隆市議會的尊嚴。

最後，洪森永說，「今天是基隆市議會史上最黑暗的一天」，若宋瑋莉堅持在29日接任地方黨主委的話，不排除提出議長罷免案。

(中時)