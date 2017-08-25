拿18趴不公義？統神開噴1分半噴出軍公教家屬心聲

統神影片中約花1分半時間談年改。(取自張家兄弟滑起來YouTube)

拿18趴不公義？統神開噴噴出軍公教家屬心聲。(影片自1:57開始)

知名實況主「亞洲統神」張嘉航父母都是老師，他日前在網路節目《潮P噴新聞》談及年金改革話題，就提到有人會罵軍公教「18趴你覺得拿得很公義嗎？錢拿得很心安嗎？」讓他吐槽：「蔡英文還沒放棄前，她也拿得很爽啊！每個人都拿啊，綠營的也拿啊，哪有人會嫌自己錢少。」強調18趴要砍，但一定要按部就班的慢慢砍。

統神說他們之所以會投資老師這行業，就是預期到退休後可以爽領退休金，現在年金要破產了，退休金當然要少，「你少要公平啊，所有人上至總統、上至法官，不管是什麼都給我一起扣下來」。

統神又提到，有人說民調顯示多數人支持年改，反年改一小部分的人而已，反年改是在狂什麼？統神就舉例，現在台灣辦公投，郭台銘的錢賺100塊要給政府90塊，看全台灣的人會不會所有人都贊同，「又不是扣他們的錢！」

「你不是反年改的人，你怎麼知道他們有多痛苦？你怎麼知道他們一退休，想說我可以過好日子了，然後忽然間我以前我好傻…」統神說，以前當老師要大學畢業，不能把知識份子跟一般做工拿來比，最後更直言：「我現在也很懷疑PTT那邊的智商，你懂我意思嗎。」

就有網友在統神影片下留言，讚統神講出軍公教基層心聲：「真的，家裡沒有老師或是軍公職的人真的不太會理解基層的辛酸。綠營別再操弄民粹啦！反核的也很好笑，整天講福島電廠 ，台灣是有大海嘯逆？日本出了這麼大事情還不是繼續用核電，經濟效益差這麼多你風車蓋一堆是能X三小....」

「統神這跟本公道伯 以前那年代要考到大學，警專不簡單。當初他會投資在這工作一定有考量，薪水還是退休方面等等，要好生活，就努力讀書、考公考。而且就像統神說的一樣，只要不是你的薪水跟退休受影響，當然覺得沒差，甚至臉上寫著甘我屁事，因為你不是局內人，如果現在角色對調，換勞工退休被砍，也一樣會上街抗議啊。誰不是為了討生活，政府一定要搞到人民互相對立？」

(中時電子報)