幸福人壽掏空127億案 二審鄧文聰判刑26年
喧騰一時的幸福人壽掏空案，幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰，被控在海外質押公司資產，掏空127億多，台北地院將鄧重判28年、黃正一判刑9年6月，高院今日改判鄧26年、併科罰金7.5億元，黃則改判無罪。全案還可上訴。
鄧文聰、黃正一被控在2007年8月移轉幸福5000萬美元資產 予EFG銀行成立STAAP基金後，佯稱鄧私設Surewin、High Groundse兩家公司為幸福人壽關係企業，以STAAP基金為擔保，向EFG借款2200萬 美金，朋分作為私人企業資金運用。
鄧2008年1月接董事長後，再以幸福1億5600萬美元資產，委託EFG 成立SFIP基金，向EFG質押借款後匯洗至私人帳戶。前年8月金管會發 現資產遭質借2億多美元，且因未獲清償，1億9384多萬美元資產，遭 EFG銀行凍結，移送偵辦鄧、黃2人。
(中時)
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