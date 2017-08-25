婚後有差 舒淇自曝片場「不敢反抗」馮德倫

舒淇自曝婚後跟老公拍片，最大的不同是她不敢反抗。（圖／達志影像）

影后舒淇與馮德倫昨(24日)合體現身接受港媒專訪，兩人在拍《俠盜聯盟》過程中決定閃婚，使舒淇的身分在片場從演員秒變導演夫人，問兩人這回合作有何不同的地方？舒淇笑說最大的改變就是不能在片場有太多抱怨，「免得別人會以為我們吵架，他叫我做什麼基本上都照辦，有場戲他要我躺在地上裝死，如果是其他導演我就不會做，這次算是優待他！」言談中放閃無極限。

舒淇大爆料這次拍戲不敢有特權後，馮德倫便在一旁反爆料老婆太愛漂亮，「還要求攝影師要把她拍得像18歲」，又問兩人之後是否再有機會同台飆戲？舒淇在一旁搖頭揮手，而馮德倫沒把話說死，表示：「要看劇本跟時間」，舒淇又吐槽說：「我的演技這麼好，怕他拖累我」，笑翻眾人。

舒淇近年來宣布作品量減產，大約一年只拍一部戲，是否跟拚生小孩有關？舒淇澄清不是因為想當媽，也絕非想讓老公養，「我一向靠自己，不用靠人養」，主因其實是跟她自己易敏感的膚質有關，先前拍戲時常無預警出現紅腫，讓攝影師十分苦惱，才讓舒淇打算多休息，好好調整體質。

(中時電子報)