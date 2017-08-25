攀爬埔里彩蝶瀑布 女登山客墜谷死亡
彰化縣38人登山客組隊，昨日攀爬南投縣埔里鎮知名彩蝶瀑布上方步道，59歲柯姓女隊員疑似天雨路滑墜落失蹤，警消及民間救難團體獲報漏夜搶救，今（25日）天上午9時許空中勤務總隊直升機發現河床上的失蹤者，但已無生命跡象，上午11時許將遺體吊掛至竹山消防訓中心，交由檢警相驗。
警方調查，柯姓婦人隨同隊員從霧社地區入山，照原訂計畫，昨日要從埔里鎮蜈蚣里彩蝶瀑布下山，但下午山區降下大雨，疑似因步道濕滑，柯女墜落山崖失蹤，隊員報案求救。
埔里中心碑消防分隊、南投縣神鷹山區搜救隊獲報後漏夜上山搜救，因夜間視線不良無所獲，今日上午縣消防局申請空勤直升機空勘，上午9時30分許在彩蝶瀑布溪谷河床發現失蹤的柯女，但已無生命跡象，直升機油料因不足折返，再由救難人員步行下切溪谷趕往現場。
上午10時許空勤直升機再度起飛至意外現場，11時20分左右吊掛遺體，11時30分降落竹山消訓中心，交由檢警相驗瞭解意外發生過程。
彩蝶瀑布高約40米，從峭壁上直瀉而下，霧氣氤氳消暑，處處可見蝴蝶飛舞，因生態豐富，過去是捕蝶人經常出入的地點而得名，因面臨多次天災，步道毀損，路途崎嶇，被視為私房秘境。
(中時)
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