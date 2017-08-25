HOLD不住!鍋貼店漲聲響 九月起貴0.5

真的快要撐不住了，一天三餐的價格到底要花多少錢才夠呢？統一的瑞穗牛奶吐司帶頭漲了兩成，同一時間吳寶春麵包，也有60幾個品項一口氣喊漲5到10塊錢，還有因為世大運比賽非常熱門的四海遊龍鍋貼，也將在下個月開始調漲，換算下來招牌水餃一顆就要6塊錢！

HOLD不住!鍋貼店漲聲響 九月起貴0.5元

四海遊龍鍋貼煎得酥脆，裡頭的豬肉加洋蔥沫更是好吃的關鍵，但就是因為裡頭這包得是豬肉，這半年來不斷飆漲，貴的不像話，因此鍋貼9月1號也準備開漲了！最便宜的招牌鍋貼一顆從5塊錢，漲到5.5元，原味水餃則是變成一顆6塊錢，麵食只要是有加豬肉片的，一口氣則調漲10塊到20塊，有的雖然店家還沒貼出公告，但已經先口頭跟客人說了。這波漲價潮還包含你的早餐，統一超商熱賣的瑞穗牛奶吐司，原本55塊無預警直接變成58塊，銷售到其他通路的晨光吐司，也是從40元喊漲到48元。逢年過節就大排長龍，基隆著名的李鵠餅店，鳳梨酥也從一顆16元漲到18元，吳寶春麵包，也有60幾項麵包，都漲了10塊錢，不敵物價調漲，民眾超有感，只盼在原物料下跌時，店家也能帶頭調降價格。

(中天)