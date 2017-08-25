毒蛋風波 知名大廠勤億蛋品也中標

嘉義市政府衛生局今25日上午接獲台南市政府衛生局通報，台南「廣福雞場」被檢出芬普尼超標的雞蛋流入全台第一家雞蛋主題觀光工廠的「勤億蛋品公司」，上午嘉市衛生局人員已前往勤億蛋品稽查，查出勤億24日曾向「廣福雞場」進22日和23日生產的雞蛋共258箱，另廠內還有21日從「廣福」買進的蛋18箱，目前這276箱，每箱約14.4公斤，總計約3974.4公斤雞蛋已全數退回廣福。

勤億蛋品公司向衛生局人員表示，他們除自己家雞場，上游還有20多家蛋場，廣福只是其中一家，根本不知道廣福的蛋會被檢出芬普尼超標，「我們也是受害者」，至於向廣福進貨的蛋，勤億向衛生局人員透露，主要是供應早餐店、烘培業等零售業者。

勤億蛋品公司1981年成立，是台灣第一家專業液蛋公司，其在嘉義市所成立的勤億蛋品夢工場，是全台首座雞蛋觀光工廠，在業界極具知名度。

(中時)