二手書如何定價？書店老闆這麼說

宇田智子的烏拉拉二手書店門面僅75公分寬，隱身在市場街中。（聯經出版社提供）

逛過二手書店的人都知道，同一本書在不同書店，價格可能會不一樣，或是狀態越好、越新出版的書籍，售價相對較高，但二手書究竟是如何定價的呢？一名日本二手書店老闆就說，「真的沒有一定的準則，全看老闆決定」。

遠見雜誌摘錄宇田智子的著作《全日本最小書店URARA：在地的風景，多樣的可能》，在沖繩經營二手書店的宇田智子提到二手書定價問題時表示，的確，市面上的新書通常價格會好一些，但絕版書籍可能會因為物以稀為貴，定價比原價高；書籍的狀態不佳，書頁有曬痕、漬印或註記等，價錢自然得壓低一點。

除此之外，還要思考這本書在店內的定位。宇田智子說，因為店內主打沖繩書，很多到店裡的客人都對沖繩感興趣，就算書賣得比其他店貴一些，還是能賣出去。不過，像是日本史之類的專業書籍，與店內客層不合，她就會賣得便宜一點。

宇田智子也說，二手書在被買走前，價格都有變動的可能。例如，同一本書若有好幾本，就得降價出售減少庫存；或是，當作者得到諾貝爾獎成為話題人物時，就可以配合時事稍微提高價格。有別於新書售價固定，二手書得不時更改價錢。

至於給不給客人殺價？宇田智子說，二手書的價格代表著老闆的價值觀，不能輕易降價，「我想把書賣給願意用這個價格買下的人」，若遇上想殺價的人，她會這樣告訴對方。

(中時電子報)