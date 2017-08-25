二手書如何定價？書店老闆這麼說
逛過二手書店的人都知道，同一本書在不同書店，價格可能會不一樣，或是狀態越好、越新出版的書籍，售價相對較高，但二手書究竟是如何定價的呢？一名日本二手書店老闆就說，「真的沒有一定的準則，全看老闆決定」。
遠見雜誌摘錄宇田智子的著作《全日本最小書店URARA：在地的風景，多樣的可能》，在沖繩經營二手書店的宇田智子提到二手書定價問題時表示，的確，市面上的新書通常價格會好一些，但絕版書籍可能會因為物以稀為貴，定價比原價高；書籍的狀態不佳，書頁有曬痕、漬印或註記等，價錢自然得壓低一點。
除此之外，還要思考這本書在店內的定位。宇田智子說，因為店內主打沖繩書，很多到店裡的客人都對沖繩感興趣，就算書賣得比其他店貴一些，還是能賣出去。不過，像是日本史之類的專業書籍，與店內客層不合，她就會賣得便宜一點。
宇田智子也說，二手書在被買走前，價格都有變動的可能。例如，同一本書若有好幾本，就得降價出售減少庫存；或是，當作者得到諾貝爾獎成為話題人物時，就可以配合時事稍微提高價格。有別於新書售價固定，二手書得不時更改價錢。
至於給不給客人殺價？宇田智子說，二手書的價格代表著老闆的價值觀，不能輕易降價，「我想把書賣給願意用這個價格買下的人」，若遇上想殺價的人，她會這樣告訴對方。
(中時電子報)
文章來源：二手書的價格是怎麼定出來的？
關鍵字：二手書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。