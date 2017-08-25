中市推動低碳城市，鼓勵落實綠能發電

市府響應2025年非核家園政策目標，台中市因日照及風場條件良好，適合發展太陽光電。（盧金足攝）

為推廣綠色能源與再生能源利用觀念，台中市政府經濟發展局辦理2場「再生能源及勞安推廣說明會」，分別於8月28日在中部科學園區中科管理局和9月4日在台中市精密科學園區服務中心舉辦，課程包括綠電申購、太陽能光電申裝、台電再生能源並網技術和勞工安全等，希望提供民眾完整的再生能源觀念，並鼓勵落實綠能發電於生活中。

市府經發局表示，響應2025年非核家園政策目標，台中市因日照及風場條件良好，適合發展太陽光電及風力發電，市府積極推廣設置再生能源，並取得初步成效，依據經濟部能源局統計至2017年6月底資料，台中市再生能源總裝置容量高達133萬2553千瓦，為全國第1，其中，風力發電全國第2，太陽光電裝置容量總計5萬2874千瓦，全國第7。

市府去年也依照《台中市發展低碳城市自治條例》規定，推動用電大戶設置再生能源計畫，分3期公告用電量月平均800千瓦以上大戶，要求自公告日起3年內完成裝設用電量10%的再生能源系統。

目前，已公告前2期用電大戶，分別為用電契約容量每月平均5000千瓦以上和2,000千瓦以上，預計今年10月底公告用電量月平均800千瓦以上的用電大戶，希望推動台中成為低碳城市。

(中時)