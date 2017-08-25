懷疑盈拉出逃 泰總理帕拉育下令全面搜捕

塔克辛妹妹、泰國前總理盈拉未出席今天的法庭審理，被外界懷疑已出逃海外。（圖/美聯社）

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已下令該國安全單位，全面進行邊界檢查、並展開大規模的搜捕行動。他對媒體表示，「我已下令徹查各種合法與非法的出境管道，並要求國安單位，若盈拉真的生病，務必將她的確切位置找出來！」

據路透社（Reuters）報導，今早稱病臨時未出庭的泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra），在法院發出逮捕令後，卻傳出她可能早就不在國內，已出逃至鄰近的新加坡，投奔她哥哥塔克辛（Thaksin Chinnawat）的訊息。雖然泰國移民署於第一時間表態尚無證據顯示盈拉離境，但隨著時間一分一秒地過去，盈拉至今仍無公開露面或新的聲明出現，也讓副總理翁蘇萬（Prawit Wongsuwan）在離開會議時向媒體表示，他們高度懷疑盈拉很可能已經離開泰國、逃往海外了。

大批支持民眾聚集在曼谷最高法院前聲援盈拉。（圖/美聯社）

代表盈拉出庭的律師，在步出法院後拒絕發表任何與盈拉現況的聲明。（圖/美聯社）

為防止可能的混亂，泰國官方派出大批警力進駐最高法院。（圖/美聯社）

現年50歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。

因任內的「稻米補貼計畫」遭起訴，和她的兄長塔克辛一樣，於2006年的軍事政變後，被指控貪腐而下台，並滯留海外、向英國尋求政治庇護。由於有這個先例存在，當一直在審判中力證自己清白的盈拉，突然缺席審判時，不免讓外界自然地朝向出逃避難的方向考慮。對於她的動向，代表律師拒絕發表回應，更讓盈拉的動向更顯得撲朔迷離。

(中時電子報)