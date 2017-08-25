我們結婚吧！中市聯合婚禮8／28受理報名
台中市政府主辦今年第2場「台中市市民暨公教人員聯合婚禮活動」，將在今年10月登場，8月28日七夕當日上午8時於台灣大道市政大樓四樓集會堂接受報名，開放150對名額。民政局長周永鴻歡迎所有未婚民眾踴躍報名，共度浪漫的七夕情人節。
民政局表示，聯合婚禮市府準備多項好禮，包括香港、澳門三天兩夜機加酒自由行各1組、台中糕餅名產等；加上市府持續推動多項福利措施，例如社會住宅、托育一條龍等，可減輕新人經濟負擔，歡迎新人踴躍在台中市成家立業。
周永鴻表示，歡迎所有未婚民眾、尤其是參加過市府未婚聯誼的民眾，在七夕當天報名即將在10月份登場的聯合婚禮。他也預祝全天下有情人終成眷屬，七夕情人節快樂。
為鼓勵未婚民眾擴大社交領域，增進情感交流的機會，民政局自101年起主動擔負起「月老」的角色，每年辦理多場次未婚民眾聯誼活動，獲得廣大迴響，今年度更增加到8場次，最後1場活動將訂在9月16日新社區「桃李河畔森林咖啡」舉辦，報名已額滿。
(中時)
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