溜狗不繫牽繩咬傷男童大腿 彰化5旬婦遭訴
58歲陳姓婦女午後帶著3隻狗兒出門遛狗，卻沒有繫上遛狗繩，導致7歲顏姓男童遭其中一隻白色狗咬傷左側大腿，男童母親將他緊急送醫後，發現有4公分及2公分撕裂傷，憤而報警提告，陳婦遭彰化地檢署檢察官依過失傷害，聲請簡易判決處刑。
今年3月29日下午1點30分左右，陳婦帶著飼養的3隻狗出門遛狗，在經過北斗鎮新政里光復路上的北斗鎮立圖書館外人行步道時，卻未注意做好防護措施，又未繫上狗鏈，顏姓男童與母親林女行經時，其中一隻白色狗兒竟無預警衝上來咬住男童左大腿不放，男童當場嚇得放聲大哭。
林女當時氣得要求陳姓飼主負責，並立刻帶到醫院打破傷風針；她將過程與照片貼上臉書社團「爆料公社」，表示當時兒子脫掉褲子後下半身都是尿味，已經嚇到全身發抖不斷哭泣，就醫時醫院人員詢問之後竟回她，這已是第8位受害者，讓她決定報警提告討回公道。
檢方認為飼主陳女攜帶犬隻出入公共場所，應特別注意避免犬隻攻擊他人，依案發當時狀況，並無不能注意之情事，她竟疏未注意，導致男童受傷驚恐，因此依過失傷害罪向彰化地院聲請簡易判決處刑。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。