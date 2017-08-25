溜狗不繫牽繩咬傷男童大腿 彰化5旬婦遭訴

咬人的狗兒在警局陪同主人製作筆錄，表情一臉無奈又無辜。（謝瓊雲翻攝）

男童左大腿被狗狗攻擊咬傷，緊急到醫院檢查並打針預防破傷風。（謝瓊雲翻攝）

58歲陳姓婦女午後帶著3隻狗兒出門遛狗，卻沒有繫上遛狗繩，導致7歲顏姓男童遭其中一隻白色狗咬傷左側大腿，男童母親將他緊急送醫後，發現有4公分及2公分撕裂傷，憤而報警提告，陳婦遭彰化地檢署檢察官依過失傷害，聲請簡易判決處刑。

今年3月29日下午1點30分左右，陳婦帶著飼養的3隻狗出門遛狗，在經過北斗鎮新政里光復路上的北斗鎮立圖書館外人行步道時，卻未注意做好防護措施，又未繫上狗鏈，顏姓男童與母親林女行經時，其中一隻白色狗兒竟無預警衝上來咬住男童左大腿不放，男童當場嚇得放聲大哭。

林女當時氣得要求陳姓飼主負責，並立刻帶到醫院打破傷風針；她將過程與照片貼上臉書社團「爆料公社」，表示當時兒子脫掉褲子後下半身都是尿味，已經嚇到全身發抖不斷哭泣，就醫時醫院人員詢問之後竟回她，這已是第8位受害者，讓她決定報警提告討回公道。

檢方認為飼主陳女攜帶犬隻出入公共場所，應特別注意避免犬隻攻擊他人，依案發當時狀況，並無不能注意之情事，她竟疏未注意，導致男童受傷驚恐，因此依過失傷害罪向彰化地院聲請簡易判決處刑。

(中時)