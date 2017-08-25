世大運》遭陸選手擊倒 中華隊男滑輪過樁鍍銀

2017世大運今(25日)滑輪溜冰進行自由式速度過樁項目，2中華小將雙雙通過預賽考驗，但爭牌卻遭遇中國大陸選手潘宇爍強勢阻擋，先是預賽第1的吳東諺準決賽落敗，僅奪得銅牌，決賽換陳昱錡和潘宇爍交手，也敗下陣來，僅以銀牌作收。

(中時電子報)