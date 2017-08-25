李準基戀情見光死 閃電分手全慧彬

李準基、全慧彬分手。(取自微博)

李準基2016年上半年與全慧彬交往。(本報系資料照，盧禕祺攝)

李準基與全慧彬3年前因合作電視劇《朝鮮神槍手》熟識，雖然此後數度傳出緋聞，但兩人都堅稱是朋友關係，直到今年4月再次被拍到約會照片，才終於認愛。然而李準基、全慧彬認愛不過4個月的時間，現在爆出分手消息，且雙經紀公司也證實兩人分手。

李準基、全慧彬認愛4個月，今日突然爆出分手消息，據相關人士透露，兩人因各自忙碌的行程，關係變得疏遠，現在已回到了朋友關係。而經紀公司Namoo Actors向本人確認後也證實李準基、全慧彬在最近分手，會維持好同事關係。

(中時電子報)