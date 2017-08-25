世大運》男雙贏太快 戴資穎嚇到
「世界球后」戴資穎25日在臺北世大運羽球混合團體金牌戰第2點，以21比8、21比13擊敗日本女將下田菜都美，過程略有波折。小戴賽後笑說，由於第1點男雙李洋／李哲輝贏得太快，讓她熱身有點來不及，上場有些匆忙。
「因為轉播分數的機器有點壞掉，一有比分已經是12比1，一團亂，只好很慌亂的熱身，」戴資穎說，其實比賽常常有這種狀況，就是上場再調整，「打得還算可以，只是還有一些不必要的失誤。」
中華隊在24日的預賽與8強都用不上戴資穎，今天終於推出球后一日兩戰，對泰國、日本連續拿下第2點單打。小戴說，上次一日兩戰也是世大運，昨天休了一天，隊友辛苦，「今天換我辛苦一點，等一下還要幫隊友加油。」
對於李洋／李哲輝把小戴形容成「贏球保證」，小戴則受寵若驚的說，其實雙李也不錯，讓她還沒熱身好就打完了，「有點可怕！」接下來參加個人賽，狀況可能比較容易掌控。至於4強對泰國時感到右肩不適，小戴目前還是覺得怪怪的，希望不會影響到個人賽。
(中時電子報)
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