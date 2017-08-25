NBA》就愛台灣！韋斯布魯克連2年訪台

雷霆明星後衛韋斯布魯克將於9月3日來台訪問，這將是他連兩年來台。(JORDAN BRAND提供)

去年首次來台訪問的雷霆「忍者龜」韋斯布魯克，今年將以NBA上季年度MVP頭銜再次訪台，時間將在9月3日與4日，畢竟他上季創造單季最多大三元紀錄，且例行賽拿場均數據大三元，讓他這次2度訪台增加更多話題性。

韋斯布魯克這次大中華地區之行將造訪廣州、上海與台北3地，「勝由我定」台北行程將從9月3日晚上7點15分在陽明高中體育場2樓的籃球訓練活動開始，9月4日則在上午11點20分於南港運動中心3樓進行另1場訓練活動。

(中時電子報)