NBA》就愛台灣！韋斯布魯克連2年訪台
去年首次來台訪問的雷霆「忍者龜」韋斯布魯克，今年將以NBA上季年度MVP頭銜再次訪台，時間將在9月3日與4日，畢竟他上季創造單季最多大三元紀錄，且例行賽拿場均數據大三元，讓他這次2度訪台增加更多話題性。
韋斯布魯克這次大中華地區之行將造訪廣州、上海與台北3地，「勝由我定」台北行程將從9月3日晚上7點15分在陽明高中體育場2樓的籃球訓練活動開始，9月4日則在上午11點20分於南港運動中心3樓進行另1場訓練活動。
(中時電子報)
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