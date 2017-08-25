新聞深喉嚨》南臺灣幾全淪陷! 毒蛋風暴擴大 政府控管失靈？
芬普尼雞蛋風暴繼續擴大，南台灣全面淪陷，蔡政府的對策到底在哪？生產履歷可以取代CAS？這是什麼食安邏輯？
軍公教年改改到「動搖國本」，結果最新的訊息是，勞保可能更快破產！那請問社會動盪大半年是為了什麼？而勞保之所以會加速破產的原因，竟然是因為蔡政府的年改政策蠻幹，搞得勞工人心惶惶，一次請領大幅增加，這…，更大規模的社會動盪山雨欲來？
根據《新新聞》獨家報導，潛艦國造有了重大突破，原本無法取得的技術已經獲得多國團隊的協助，甚至已經簽約，真的假的？
台電董事長朱文成即將屆退，他聲明絕不留任，因為「想過一點好日子」！專業老兵走了，難道真的要讓前行政院長游錫堃，完全不專業的政治人物來惡搞？
韓國瑜出任國民黨高雄市黨部主委，「南征」民調三成起跳，2018國民黨在高雄市有得拚？
楊俊瀚，跑出26年來首面世大運百米金牌！陳盈駿，率領中華男籃隊擊敗韓國，這兩位年輕人，怎麼這麼棒！來聽他們的故事！
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(中時電子報)
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