松菸保全廁所昏迷 警及時破門救人

警方及時破門，觀察孔姓保全有無意識。（陳鴻偉翻攝）

孔姓保全隨後被及時送醫。（陳鴻偉翻攝）

台北市刑大隊特勤中隊警員陳韋志與台中市保大特勤中隊警員朱駿威，23日晚間9時許，在松山文創園區新聞中心步巡楊檢時，發現松菸2號倉庫旁1間男廁上鎖，員警見狀前往敲門，但許久均無回應，最後強行破門，在裡面發現昏迷的49歲孔姓保全，孔倒臥在洗手台欄杆角落，雙目緊閉已無意識。

警方透過平時訓練的「戰傷救護」技能，首先確認現場環境是否安全，以及孔的反應及呼吸狀況，最後將他抬到外面空氣流通處，並通報119人員協助，經緊急救治後孔回復意識，隨後被送往國泰醫院觀察。

孔事後向警方表示，上廁所時突然一陣暈眩，最後不醒人事，如果一直待在那後果不堪設想，不斷感謝警方的及時協助。

(中時)