松菸保全廁所昏迷 警及時破門救人
台北市刑大隊特勤中隊警員陳韋志與台中市保大特勤中隊警員朱駿威，23日晚間9時許，在松山文創園區新聞中心步巡楊檢時，發現松菸2號倉庫旁1間男廁上鎖，員警見狀前往敲門，但許久均無回應，最後強行破門，在裡面發現昏迷的49歲孔姓保全，孔倒臥在洗手台欄杆角落，雙目緊閉已無意識。
警方透過平時訓練的「戰傷救護」技能，首先確認現場環境是否安全，以及孔的反應及呼吸狀況，最後將他抬到外面空氣流通處，並通報119人員協助，經緊急救治後孔回復意識，隨後被送往國泰醫院觀察。
孔事後向警方表示，上廁所時突然一陣暈眩，最後不醒人事，如果一直待在那後果不堪設想，不斷感謝警方的及時協助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。