失能、老化找輔具　到「輔具資源中心」就對了

各地方輔具資源中心有專業評估人員，協助民眾評估、挑選最適合的輔具。（倪浩倫攝）

隨著老化、受傷，很多民眾開始行動不便，除了需要有人攙扶或照料，更需要「輔具」的幫忙。只是輔具百百種，像是洗澡機、能讓輪椅上下樓梯的軌道、可把患者從床上輕鬆「移到」輪椅上的吊帶機，都相當方便，卻可能不廣被民眾所知。衛福部指出，現全國22縣市、共有28處輔具資源中心，預計2019年底前會再增10處輔具資源中心，有需求的民眾，可至各中心參訪、讓專家幫你評估最適合的輔具。

為研發更方便、更容易使用的輔具，衛福部自2001年起，委託陽明大學ICF暨輔助科技研究中心，成立「多功能輔具資源整合中心」，不僅設有展示館讓民眾參訪，也負責推動輔具評估人員的教育訓練，協助民眾了解，自己或家人最適合哪些輔具產品。

社家署表示，目前於全台22縣市，共設有28處輔具資源中心，並將於3年內再增加10處地方輔具資源中心，有需求的民眾，能前往參訪、諮詢輔具相關問題，並在專家評估下，取得最適合的輔具。社家署多功能輔具資源整合推廣中心指出，民眾最常為了「照顧長輩」的需求而前來，而包括協助從床上轉移到他處、家中移動、外出行動以及如廁等輔具，都是需求性最大的輔具。

有輔具需求的民眾，可上「輔具資源入口網」網站，內有提供國內外多項輔具產品的資訊，或到各輔具資源中心詢問；社家署說，就算失能等級未達補助標準，各輔具資源中心也提供租借的服務，且租借前，各中心都有物理治療師、職能治療師等專家協助挑選，呼籲民眾多多善加利用。

(中時)