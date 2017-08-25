趙詠華、許景淳加入《老師 我愛您》 四大天后開唱

趙詠華、許景淳。(公關照)

齊豫。(公關照)

點燈文化基金會即將於10月1日於新北市多功能集會堂舉辦「2017點燈-傳播希望看到愛《老師 我愛您》」演唱會 ，邀來四大歌后為老師們美聲獻唱，四大歌后包括擔任活動代言人的「天籟歌后」齊豫、「美聲歌后」簡文秀、「療癒系歌后」趙詠華，「金獎歌后」許景淳 ，陣容相當堅強，演唱會精彩可期。

今年活動特別邀請到創作多首膾炙人口民歌、流行歌曲的才子蘇來，為主題曲作詞，他也找來好友許景淳譜曲，許景淳過去多次得到金曲大獎都因唱功了得，這次展現譜曲才華，兩人苦心琢磨合作出今年的主題曲《老師 謝謝您》，他們在好友聚會上試唱，就已引起極大共鳴。許景淳這次不但要與蘇來同台演唱主題曲，也將另外準備精心設計的節目，

《老師 我愛您》演唱會並邀請具有「療傷系歌后」之稱的趙詠華，一同擔任演出嘉賓。趙詠華覺得這個演唱會非常有意義，她要藉此機會感謝她一生中兩位重要的老師，一位是啟發她唱歌的美好的林福裕老師。來自單親家庭的趙詠華從小害羞、膽小、自卑，國小參加基督教兒童合唱團時，常唱著唱著就哭了，團長林福裕對她溫暖鼓勵，同時她看到林老師在指揮時對音樂的投入、沈醉與專注，令她發現唱歌有令人無比的幸福感，並有自我療癒的功能，因此愛上了唱歌。林老師十多年前去逝，她還曾和同學發起紀念演唱會紀念這位恩師。

自小就有老靈魂的她說:「齊豫是我的心靈導師，在國小三年級起，每當夜晚聽到齊豫的答案 這首歌，我就會哭」，她覺得齊豫的美聲有如天使之音在指引著她，她是齊豫的忠實粉絲。

前幾年在滾石三十演唱會的後台遇見齊豫，齊豫詢問她要唱哪一首歌，趙詠華很不好意思的說，還是唱那首唱了多年的最浪漫的事。齊豫一句話點醒了她:「能夠一首歌唱那麼多年是很幸福的事，我的橄欖樹都唱了37年了」趙詠華才恍然大悟，因為自己每次聽齊豫這首歌就有如第一次聆聽般悸動興奮，她終於瞭解歌迷為何百聽不膩，自己應當惜福，而這次能與她景仰的齊豫姐同台，她認為是很難得的機會。她也希望未來能隨著齊豫做更多對社會公益有益之事。

兩大歌后的加入使演出陣容更為堅強，表演嘉賓包含活動代言人齊豫、國劇大師曹復永師生、美聲歌后簡文秀、金曲新人獎得主謝震廷、，腦麻歌手程志賢和老師、Butterfly樂團都將齊聚一堂感念浩瀚師恩，和觀眾齊聲吶喊：「老師我愛您！」。

這場演唱會的入場券，即日起於年代售票系統上線，觀眾可以選擇以贊助方式在嘖嘖平台支持點燈，並得到樓上票券的回饋，樓下座位則於年代售票系統販售中，歡迎大家共襄盛舉，糾同學邀老師一起來，由於場地座位有限，請及早訂位以免向隅。

(中時電子報)