世大運》中華隊女滑輪過樁內戰 梁宣旼勝王佳葳鍍金

梁宣旼(左)奪金興奮高舉雙手，與對表現失望的王佳葳形成強烈對比。(蔡銘仁攝)

2017世大運滑輪溜冰中華隊再演金包銀！今(25日)進行女子速度過樁項目，決賽上演中華內戰，由梁宣旼對抗「滑輪甜心」王佳葳，王佳葳雖預賽成績第1，但梁宣旼決賽時速度較佳，且只有1場發生失誤，最後硬是逆轉擊敗連2場發生失誤的王佳葳，奪得金牌。

王佳葳預賽時滑出4秒590的預賽第1成績，梁宣旼也以4秒896成績緊追再後；而準決賽時，2人也都在3戰2勝制的淘汰賽中，以2勝之姿晉級。到了決賽上演中華內戰，梁宣旼第1場雖因失誤輸掉，但她隨後2場速度勝於王佳葳，且0失誤演出，王佳葳則連2場出現倒樁加秒失誤，錯失金牌。

梁宣旼勝出後，興奮得高舉雙手慶祝，王佳葳先取得1勝，卻連輸2場遭逆轉，面露出失望的表情。這項賽事勝出，也讓中華隊在滑輪溜冰第六度上演「金包銀」戲碼，前5次分別出現在男子和女子10000公尺計時淘汰賽，女子15000公尺爭先淘汰賽，以及男子和女子1000公尺爭先賽。

(中時電子報)