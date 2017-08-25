網紅變菜鳥！白癡公主崩喊：誠實連命都沒了

網路紅人「白癡公主」的戲劇處女作詮釋職場菜鳥，面對開會內容反覆不一，更是讓她崩潰喊「誠實連命都沒了」。（圖／取材自白癡公主、CHOCO TV - 追劇瘋臉書）

網路紅人「白癡公主」以惡搞迪士尼影片嶄露頭角，自然風趣的她創作影片幽默、無厘頭，也吸引許多粉絲關注，近期白癡公主則大展演技，加入短劇《菜鳥職劇場》，飾演職場菜鳥「菜菜」，白癡公主宮廷劇的內心戲很多，其中她面臨開會內容反覆不一，她更瞬間換上古裝轉換成「嬛嬛」，崩潰喊：「誠實連命都沒了」。

白癡公主戲劇處女作詮釋職場菜鳥「菜菜」，與「國民姑姑」海裕芬搭檔演出，白癡公主除了不計形象，大方擠出雙下巴、翻白眼，內心還有許多宮廷劇小劇場，身為菜鳥的白痴公主有話直說，直接頂嘴上司，還因此惹毛主管。

其中當白癡公主面對開會內容反覆不一時，讓她情緒崩潰，搭配小劇場還瞬間換上古裝轉換成「嬛嬛」，崩潰喊：「為什麼誠實連命都沒了」，情境相當激動，浮誇演技意外吸睛。

(中時電子報)