黑心海參添工業用冰醋酸 負責人判刑1年

淦成企業遭控以非食品級的工業用冰醋酸浸泡海參，提升賣相，偽裝成價格高的「黑玉參」銷往中國、香港，還有1萬多公斤內銷國內海鮮餐廳，被民眾吃下肚，不法獲利540萬元，新北地院今依詐欺、《食安法》等罪判處負責人朱德海1年徒刑，淦成公司罰金1百萬元。

檢警調查，現年70歲的朱德海研究海參數十年，因大陸中盤商嫌銷售的宏都拉斯海參顏色呈灰白色，賣相不佳，竟用有致癌風險的工業用冰醋酸浸泡海參，偽裝成「黑玉參」，以每公斤約台幣1500元不等高價售出，出口到大陸。

(中時)