馬克宏為顧帥臉被批浪費 上任3個月化妝費花公帑90萬

法國總統馬克宏在競選的辯論會上接受化妝師補妝。(圖/美聯社)

法國總統馬克宏今年5月才以高支持度和俊俏形象入主艾麗榭宮，然而他充滿話題的帥氣臉龐背後付出的代價並不少，他上任3個月以來，化妝費就已經已達2.6萬歐元（約新台幣90萬元）被民眾質疑是在浪費公帑，艾麗榭宮對此回應，高額費用是因為有「緊急」請化妝師的情況，承諾將減少化妝費的開支。

據英國《每日電訊報》報導，39歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的個人化妝師Natacha M，自馬克宏5月上任至今，曾向艾麗榭宮請了兩筆款項，分別為1萬歐元（新台幣35萬元）和1.6萬歐元（新台幣57萬元），都是在馬克宏外訪及出席記者會時化妝的費用，這位化妝師也為馬克宏競選時打理門面。

不過愛化妝的法國總統可不是只有馬克宏一個人，像是前法國總統歐蘭德（François Hollande）平均每3個月就花費了3萬歐元（約新台幣100萬元），而歐蘭德的前任總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）每3個月也因化妝花2.4萬歐元（約新台幣85萬元）的公帑。

(中時電子報)