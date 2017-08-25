洩密案一審無罪 馬英九：非常欣慰

前總統馬英九遭台北地檢署起訴洩密案，台北地院今（25）日判決馬英九無罪。對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，感謝台北地院的判決結果，馬前總統對此結果也非常欣慰。

徐巧芯轉述馬前總統看法表示，「今天的判決，不只是攸關我個人的權益，更在於確立憲法上總統應有的行政權限。希望未來卸任的總統不必面對各種無謂糾纏，在任內能安心依憲依法治國，更希望我們的憲法理念與國家未來，都建立在公正、廉潔、合作、信任等正向的價值上。」

(中時)