市港合作論壇 賀陳旦：港活化要帶入「人」的痕跡

第4屆「市港合作發展論壇」25日在高雄登場，交通部長賀陳旦表示，港活化要帶入人的痕跡。(劉宥廷攝)

第4屆「市港合作發展論壇」25日在高雄登場，國內7大港口縣市代表與港務公司董事長吳盟分共同簽署「台灣港群市港合作發展宣言」。(劉宥廷攝)

台南市長賴清德(右2)親臨活動現場表達力挺支持，他說，港口從純粹經濟發展角色轉型，應深入人民生活，拉近與市民距離，而台灣7大港口城市的市與港也改變過去爭權，以攜手合作共榮為共識目標。(劉宥廷攝)

第4屆「市港合作發展論壇」25日在高雄登場，國內7大港口縣市代表與港務公司董事長吳盟分共同簽署「台灣港群市港合作發展宣言」；交通部長賀陳旦表示，港市在商業機制、監督機制、合作投資機制上結合是好的方向，也樂見港務公司與各地有因地制宜的開發合作，讓市和港真正成為把台灣行銷給全世界的門戶。

賀陳旦指出，因船變大，所選擇的港、所攬貨物的集散就跟著變化，因聯盟在改變，船商和航運公司間不管是財物或貨物的來源、在航線上的互補、互惠等都會改變，這5年來聯盟的分分合合，使每一個港都面臨高度的競爭。

賀陳旦說，不必去隱瞞中國大陸提出來一帶一路所代表的對於這些港的投資，還有航運公司的分和合，都會使得這些競爭更加劇烈；因此要了解從港到船到所攬的貨如何緊密結合？港要如何勝出？他強調，市所代表的「人」在港中間的機會，也在發展。

賀陳旦表示，過去比較偏重貨的發展，甚至港和市間還有圍牆圍起來，如今，「人」的痕跡要帶進來，這包括水景的開放、大面積水域與城市生態、風廊的關係、港邊的公共建築成為港口地標等。

台南市長賴清德親臨活動現場表達力挺支持，除感謝賀陳旦大力推動市港合作計畫，也說，港口從純粹經濟發展角色轉型，應深入人民生活，拉近與市民距離，而台灣7大港口城市的市與港也改變過去爭權，以攜手合作共榮為共識目標。

(中時)