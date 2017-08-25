彰化近6千顆毒蛋流入基隆 衛生局緊急退回
毒蛋擴散！基隆市衛生局表示，關於芬普尼汚染雞蛋事件，經清點後發現其中來自彰化林樂雞場出產的雞蛋，有涉及流入基隆市1家下游販賣業，今日清晨1時已退回33箱5940顆毒蛋，並積極稽查處置。
根據農委會公布，計抽驗1470件，已完成檢驗941件，其中不合格者共15件，不合格率約1.59%，共分三波公布，前二波公布的不合格五家，並無基隆下游業者，第三波公布的不合格十家，其中一家彰化林樂雞場，經清點後涉及本市1家下游販賣業。
針對農委會昨(24)日公布彰化林樂雞場涉檢出芬普尼15ppb，其中本市一家下游販賣業，每次進貨小於40箱，除自行零售外，亦供應其他3家零售商。業者接獲通報後，立即盤點並回收下游雞蛋，於25日清晨一時即已退回33箱(每箱20台斤，約180顆)雞蛋。
基隆市衞生局亦清查其相關3處販售商及其倉庫，已未發現林樂雞場之雞蛋，並要求業者張貼公告，無條件接受民眾退貨，以維護民眾權益與市場安全。
(中時)
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