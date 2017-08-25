宣傳尺度無極限 張花冠熱褲露腿推農產

推廣家鄉景點、特產出奇招，縣長張花冠以有效金錢做最大發揮，上月不顧形象演出跳針式嘻哈影片小花free style，為即將啟用的梅山太平雲梯做宣傳，引發外界關注，一日點閱率即破十萬。

宣傳尺度無極限 張花冠熱褲露腿推農產

這次行銷團隊走大膽風格，讓張花冠手撐著臉頰，橫躺20公斤白米袋上，身穿襯衫配熱褲，露出白皙雙腿，犧牲色相為大林農特產品拍攝宣傳片。連副縣長吳芳明也戴恐龍頭套，搞笑演出。張花冠：「用活潑方式推銷，拉近與年輕人的距離。」。縣長性感演出卻遭議員吐槽：「人可以再瘦一點！」

第二波宣傳影片片花一流出，性感風格讓民眾十分期待縣長新的free style。

(中天)