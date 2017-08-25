媽媽煮午餐 2歲男童裝熱水遭二度燙傷
今天中午彰化縣埤頭鄉1名母親，在廚房忙著煮午餐時，1歲8個月大的兒子疑似因口渴想喝水，自行拿著碗到飲水機欲盛裝熱水，不慎打翻碗後，胸部遭燙傷，母親發現後趕緊抱起男童向消防隊求救，所幸送醫後無大礙。
今天中午12點多，陳姓雙胞胎兄弟由母親獨自照料，父親因每晚出門做生意，白天都在補眠，雙胞胎哥哥襯媽媽在廚房忙著煮中餐時，自己拿碗倒熱水，卻不甚將碗翻倒，整碗熱水倒在胸口，當場痛到哇哇大叫、嚎啕大哭。
男童母親發現男童燙傷，趕緊到房間叫醒睡夢中的丈夫，兩人抱起男童奪門而出，跑到加附近的消防分隊求救，緊急坐上救護車送往醫院急診室，幸好就醫後，胸口20%的二度燒燙傷，沒有大礙。
埤頭消防分隊隊員黃琮偉說，當時陳姓夫妻兩人一人抱一個，一起帶著雙胞胎男童，從住家狂奔1百多公尺到消防隊上向值班台求救，受傷男童還不斷傳出哭號聲，消防員初步檢查，發現男童胸部紅腫、未起水泡。
黃琮瑋說，經同仁詢問，才知因男童父親平日都是晚上出門做生意，白天多在家休息補眠，男童母親獨自照顧雙胞胎，中午又要忙著做飯，才會一時疏忽沒注意到孩子在盛裝熱水，導致發生燙傷意外。
(中時)
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