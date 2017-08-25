墾丁「滿茶古道」開學日！走進兒時路憶故鄉多美好！

滿茶古道位於屏東縣滿州鄉，早年是居民往來港口與滿州的道路，所經之處也是林業驗試所試驗林地。（里山生態提供）

聽著解說老師娓娓道來，走進鄉間小道，兒時的回憶一幕幕湧現！105年8月25日上午11點整，林業試驗所與墾丁國家公園管理處於小墾丁渡假村辦理滿茶古道簽訂合作備忘錄記者招待會。

為了深化在地產業的培植與文化傳承，墾丁國家公園管理處與林業試驗所簽訂共同輔導滿州生態旅遊觀光促進會推動滿茶古道社會環境教育合作備忘錄，輔導滿州生態旅遊團隊經營滿茶古道環境教育生態旅遊行程，並以「滿茶古道開學日」作為主軸，希望透過這樣的合作，提供社區發展生態旅遊產業的同時，也能夠延續在地的文化記憶。

滿茶古道位於屏東縣滿州鄉，早年是居民往來港口與滿州的道路，所經之處也是林業驗試所試驗林地。由港口村的茶山通到滿州村隔壁的里德村，然後再下山去滿州國小上課，所以這條古道又被在地居民稱為學生路。實際上，滿茶古道早在日治時期之前就已是原住民部落間的聯絡道路，在日本進入台灣後，琅嶠十八番社總頭目潘文傑為了保全自己的族人而採取與日本合作的策略，日本政府便在此處設立國語傳習所，滿茶古道也因而成為當時各部落來此學習日語的道路。

回憶起當年，屏東縣滿州鄉生態旅遊觀光促進會理事長馬仙妹笑著與眾人分享：「這條路是我們以前到學校上學的路，當年的學生都是走路上下學。那個時候只有比較有錢的學生可以用書包，我們都是用那個方巾包課本和便當綁在腰間，早上去上學的時候就沿途採集羅望子、毛柿、香果、芭樂等水果，塞進衣服裡面，因為腰上綁著方巾，水果不會從衣襬掉下去，到學校的時候再跟其他同學以物易物，交換鉛筆或橡皮擦。放學的時候就是沿路撿家裡要用的柴火，或是到小溪邊去抓螃蟹、撿螺，幫家人補充蛋白質來源。」

屏東縣滿州鄉生態旅遊觀光促進會(簡稱滿州協會)，成立於2010年，主要推廣滿洲地區的生態旅遊觀光與保育，目前在墾丁國家公園管理處輔導下，共同推出南仁山生態保護區之環境教育導覽解說與滿州文史導覽解說等，致力於發掘更多在地文化與故事。

而滿茶古道自去年起著手籌備，林業驗試所與墾丁國家公園管理處歷經多次研商會議及現場踏勘；挖掘在地自然資源與文化，以早期學生路之人文為底蘊，搭配著林業試驗所之歷史意義，加上豐富的自然生態，形成一條具歷史、生態與人文並重之環境教育生態旅遊路線。由林業試驗所與墾丁國家公園管理處合作，共同輔導滿州協會推動社會環境教育，簽訂合作備忘錄。

為喚醒在地居民上學路的記憶，簽約儀式的現場布置成教室的樣子，掛上黑板，放上作業簿與小天使鉛筆，象徵著滿茶古道的開學日。林試所所長黃裕星表示，因為林試所的人力有限，樂見透過與社區合作，建立夥伴關係，一方面協助林試所管理這些區域，一方面讓社區有更多的產業發展。

墾管處處長劉培東笑著說，感謝林試所提供場地給社區經營，透過簽約儀式確立墾管處、林試所與社區的三方合作，建立生態巡守規範，維護環境並持續發展生態旅遊產業。在林業試驗所與墾丁國家公園管理處共同輔導下，滿州鄉生態旅遊觀光促進會進行滿茶古道為期三個月的試辦期，相關預約資訊可洽詢滿州協會，窗口電話0975-661321。期待未來將有更多的遊客踏上這條道路，感受滿州當地的文化溫度。

(中時電子報)