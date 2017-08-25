挺世大運！戴資穎每勝一場 悠遊卡公司贊助10萬元
在世界羽球球后戴資穎加持下，台北世大運羽球賽票房火熱，羽球全部賽事門票老早銷售一空。悠遊卡公司支持世大運，為台灣之光戴資穎加油，羽球項目個人賽，戴資穎每取得一場勝球，悠遊卡公司將贊助10萬元營養費，拿下冠軍則再加碼贊助10萬元營養費。
今年3月戴資穎拿下全英羽球公開賽冠軍，成為該項賽事百年來第一位摘冠的台灣人。為了紀念這個具有歷史意義的冠軍榮耀，悠遊卡公司在5月特別發行「戴資穎全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」，並將發卡所得的半數作為贊助戴資穎訓練計畫使用。
由於戴資穎為了支持台北世大運，決心要將冠軍留在台灣，放棄重要的國際賽事，悠遊卡公司為了表示鼓勵與支持，額外再加碼，只要戴資穎在世大運女子羽球個人賽每取得一場勝利，悠遊卡公司將贊助10萬元營養費，最後取得該比賽冠軍，悠遊卡公司將再追加贊助10萬元營養費。
台北世大運羽球賽已熱烈開打，率先登場的團體賽由球后戴資穎領軍，「穎迷」們見到戴資穎登場，吶喊助陣震天響，中華隊輕鬆擊敗巴西隊，而球迷引頸期盼的個人賽也隨後登場，悠遊卡公司邀請全體國人一起為戴資穎加油，充份發揮主場優勢，齊心力挺台北世大運，將冠軍留在台灣。
球后球技精湛也不忘關心羽球運動發展，悠遊卡公司支持戴資穎關懷弱勢、提攜後進的心願，稍早也已贊助價值160萬元的羽球拍、球鞋、球衣以及球袋等，贈送給11所偏鄉學校、232名小球員，推廣羽球活動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。