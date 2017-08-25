挺世大運！戴資穎每勝一場 悠遊卡公司贊助10萬元

戴資穎冠軍套卡卡片。（悠遊卡公司提供）

在世界羽球球后戴資穎加持下，台北世大運羽球賽票房火熱，羽球全部賽事門票老早銷售一空。悠遊卡公司支持世大運，為台灣之光戴資穎加油，羽球項目個人賽，戴資穎每取得一場勝球，悠遊卡公司將贊助10萬元營養費，拿下冠軍則再加碼贊助10萬元營養費。

今年3月戴資穎拿下全英羽球公開賽冠軍，成為該項賽事百年來第一位摘冠的台灣人。為了紀念這個具有歷史意義的冠軍榮耀，悠遊卡公司在5月特別發行「戴資穎全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」，並將發卡所得的半數作為贊助戴資穎訓練計畫使用。

由於戴資穎為了支持台北世大運，決心要將冠軍留在台灣，放棄重要的國際賽事，悠遊卡公司為了表示鼓勵與支持，額外再加碼，只要戴資穎在世大運女子羽球個人賽每取得一場勝利，悠遊卡公司將贊助10萬元營養費，最後取得該比賽冠軍，悠遊卡公司將再追加贊助10萬元營養費。

台北世大運羽球賽已熱烈開打，率先登場的團體賽由球后戴資穎領軍，「穎迷」們見到戴資穎登場，吶喊助陣震天響，中華隊輕鬆擊敗巴西隊，而球迷引頸期盼的個人賽也隨後登場，悠遊卡公司邀請全體國人一起為戴資穎加油，充份發揮主場優勢，齊心力挺台北世大運，將冠軍留在台灣。

球后球技精湛也不忘關心羽球運動發展，悠遊卡公司支持戴資穎關懷弱勢、提攜後進的心願，稍早也已贊助價值160萬元的羽球拍、球鞋、球衣以及球袋等，贈送給11所偏鄉學校、232名小球員，推廣羽球活動。

(中時)