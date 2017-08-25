台灣將成亞洲第一同婚合法 同志婚禮市場看俏
美國《富比士》雜誌曾預估，同性婚姻商機高達160億美元；而台灣隨同婚釋憲通過，最慢2年內，將成為亞洲第一同婚合法國家，同志婚禮市場更受關注。業者觀察，同婚產業逐漸崛起，樂觀預估未來更大商機；不過，社會氛圍仍是同志拍婚紗、辦婚宴面臨的最大阻力。
2年前與同性伴侶拍攝婚紗的小雷說，過去少見同志婚紗，但同性或異性的愛不分你我，希望擔任先鋒。外界反應熱烈，不少人支持、也有人批評「噁心」，但他不在意外界眼光。
婚攝業者索尼表示，同志新人情感不亞於異性，對於傳統習俗觀念也更開放，彼此承諾終身、捨去繁瑣訂結習俗，而採簡單、隆重。
他預估，隨同婚過關，更多同志新人將願意舉辦實質婚禮，他今年6月因緣際會參與同志婚禮，迴響相當熱烈，代表年輕一代多樂觀其成，婚禮產業對同婚更友善、更多元發展。
去年底發起「成家影像計畫」的婚禮業者小熊付諸實際行動，同為家長的她，希望鼓勵同志看見生命的可能，共完成5組同志新人婚紗拍攝，更為其中兩組證婚、辦婚宴。她說，多數同志未曾想過有機會結婚，缺乏結婚資訊。
小草、昌榮是交往8年的同性伴侶，在證婚場景拍攝婚紗時，決定真正證婚；他們向家人出櫃，但只有一方父母出席，並在最後一刻才答應牽兒子的手進場；而另一方新郎的媽媽雖支持，但認為不太適合公開，並未出席婚禮。
小熊說，同志婚禮面對社會氛圍仍是一大考驗，恐無法太樂觀。小草、昌榮的婚禮中，新郎媽媽、姊姊心情五味雜陳，盼家長能破除傳統觀念。北部風氣較開放，與性平教育有關，但教師不見得有意識，導致觀念良莠不齊。
索尼也認為，同志婚禮最大阻力還是來自於社會制約，但異性、同性相愛，不應有任何歧視或差別，無論支持與否都該尊重。未來同志新人將能合法登記，婚禮便是再自然不過。
(中時)
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