頻頻出包 美媒揭第7艦隊隱藏的層層問題

原美軍第七艦隊指揮官約瑟夫奧庫安中將，遭到五角大廈罷職。（圖/美國海軍）

美國海軍第7艦隊（7th Fleet）頻頻出包，今年傳出至少4起撞船意外，五角大廈緊急將指揮官約瑟夫奧庫安中將（Vice Adm. Joseph Aucoin）解職，由原副手、菲力普索耶少將（Phillip G. Sawyer）接任。對此，美國媒體點出第7艦隊頻傳意外背後，長期代表的關鍵缺失。

《基督科學箴言報》（The Christian Science Monitor）近日刊出文章，解析第7艦隊撞船事故背後隱藏的巨大問題，其中一大問題是「艦艇數量減少、各地需求卻加重」，1996年美國海軍艦艇有375艘，但去年已剩275艘，且2011年限制國防開支的預算控制法案（BCA），使得船艦更新計畫不斷延遲，意即主力船艦不僅數量減少，也不斷在老化。

即便如此，美國海軍軍力的需求卻不減反增，文章指出，太平洋情勢日趨緊張，中國開始展現海上實力，朝鮮半島不甩國際制裁，頻頻試射導彈，挑戰各國底線。

另外一點則是「員工培訓不足」，《彭博》（Bloomberg）報導，退役海軍上校、現任新美國安全中心（CNAS）資深主管的韓德里克斯（Jerry Hendrix）先前指出，試圖在海上保有那麼多船必定得付出代價，而被犧牲掉的就是「訓練」，「我想艦隊早已停止訓練」。

(中時電子報)