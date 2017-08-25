電信業之冠 台灣大哥大勇奪「天下企業公民獎」Top.5

台灣大哥大勇奪2017「天下企業公民獎」，由陳建仁副總統(左)頒獎給台灣大哥大鄭俊卿總經理(右)。(台灣大哥大提供)

2017《天下雜誌》「天下企業公民獎」今(25)日舉行頒獎典禮，台灣大哥大今年再度締造佳績，在全台超過200家企業的激烈競爭中，以電信業第一名之姿，榮登「天下企業公民獎」大型企業組第五名！這也是台灣大哥大自2007年以來獲得的第十座「天下企業公民獎」，台灣大深耕企業社會責任表現亮眼，屢獲國內外獎項肯定，堪稱CSR領域中的標竿企業。

「天下企業公民獎」調查綜合四大構面－「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，經過四個階段評鑑流程，選出台灣最佳企業公民。台灣大在CSR的努力獲得天下企業公民獎評審團一致好評，評審團特別指出：「台灣大哥大去年在『企業公民及公益關懷』項目以滿分之姿躋身國際道瓊永續指數(DJSI)，在進行社會參與時，充分連結本業優勢，觸角廣泛又兼顧時下所需，為台灣社會成就一股創新而又持續的溫暖力量」。

台灣大哥大鄭俊卿總經理表示，台灣大今年以電信業第一名之姿，榮登「天下企業公民獎」大型企業組第五名，也是台灣大歷年來獲得的第十座「天下企業公民獎」。(台灣大哥大提供)

台灣大哥大總經理鄭俊卿出席頒獎典禮受獎時表示，台灣大哥大多年來運用核心資源與新科技力量來帶動公益，發展包括數位內容人才培育，提升國內文創軟實力、打造數位公益平台，培植數位影響力，協助社福團體跨界公益科技化等20多項創新專案。台灣大更是全台率先發表True Value(企業真實盈餘)與SROI(社會投資報酬)的電信業者。台灣大為CSR投注的各項努力，不但產生高於投注成本數倍的SROI(社會投資報酬)，更為企業在傳統績效之外，帶來驚人的外部效益。以2015年為例，台灣大在經濟、社會、環境面向，總共創造出超過80億元的外部效益，大幅提升True Value(企業真實盈餘)，也為利害關係人帶來更多回饋。顯示台灣大努力實踐企業社會責任，「獲得的遠比付出的更多」，為社會帶來更多正向的力量！

台灣大在CSR領域屢獲獎項肯定，但獲獎愈多責任愈重，台灣大以成為國際永續標竿企業為目標。台灣大去年成為台灣第一家、亞洲第三家加入全球ICT產業永續倡議組織GeSI (Global e-Sustainability Initiative) 的企業。由於台灣大的積極參與，今年8月更從全球各大ICT企業中脫穎而出，與AT&T、Deutsche TeleKom、Samsung、Telstra、Verizon、ETNO、Swisscom等7家國際級企業，一同由全體會員票選為本屆GeSI新任理事會成員，這是首次有亞洲企業會員進入GeSI理事會；台灣大也爭取到今年底的GeSI年會在台北舉行。未來，台灣大將持續與國際接軌，承擔更大的責任並積極展現、培養國際領導力，帶動更多供應商與利害關係人，朝聯合國永續發展所設定的目標邁進。

2017「天下企業公民獎」今日舉行頒獎典禮，台灣大深耕企業社會責任表現亮眼，堪稱CSR領域中的標竿企業。(台灣大哥大提供)

今年邁入20週年的台灣大哥大，是全台首家發展「永續策略地圖」的電信業者，以「T.I.M.E」Telecom(電信)、Internet(網路)、Media & Entertainment(媒體&娛樂)、E-Commerce (電子商務)策略目標，投入六大資本（財務資本、製造資本、智慧資本、人力資本、社會關係資本及自然資本）並以「6C」覆蓋率(Coverage)、數位匯流(Convergence)、雲端服務(Cloud)、數位內容(Content)、通路整合(Channel)、企業社會責任(CSR)營運核心為根基，積極對應17項聯合國永續發展目標(SDGs)，鑑別出18項重大性議題，具體回應八大利害關係人（員工、供應商、主管機關、社區/NGO、客戶、股東、媒體、評比機構）並創造出七大亮點價值(誠信治理、永續夥伴、卓越品牌、數位創新、環境永續、幸福職場、社會共融)，讓台灣大以成為卓越的「永續數位匯流的領航者」為終極努力目標。

台灣大積極落實公司治理，自2012～2016蟬聯5年電信獲利王，績效居業界之冠；除了關注營運績效，更將CSR績效列為高階主管的考績評核事項；為了迎接5G新世代來臨，台灣大認為唯有不斷創新，企業才能不斷向前邁進，今年正式成立「創新管理委員會」，希望為公司注入更多動能。在社會共融方面，台灣大連續5年獲選道瓊永續指數(DJSI)新興市場指數成份股，去年在「企業公民及公益關懷」項目更獲滿分(100)肯定，遠超過全球電信業平均分數(52)，為台灣企業締造全球第一。 面對全球氣候變遷挑戰，台灣大也是全台首家支持CDP國際碳揭露問卷氣候變遷七大倡議的電信業者，2016年台灣大獲得CDP國際碳揭露問卷評比領袖級A-級肯定，績效居全台電信業第一。

(中時電子報)