七夕來漁人碼頭看1314煙火！搭捷運、YouBike浪漫又環保

情人橋上煙火美景 。（作者：李隆斌，新北市漁業處代提供）

有情人來淡水！在燦爛煙火前許下愛的心願！七夕情人節將近，8月27日(日)來淡水漁人碼頭搭船賞煙火，讓璀璨煙火成為永恆回憶。為了回饋參與民眾的熱情，今年新北市政府特別將港灣煙火加倍施放，煙火秀設計以高空煙火為主，並以各式煙火彈搭配演出，扇型、心型、微笑等各種樣式，總煙火數1314發，加倍璀璨，讓來觀賞煙火的民眾情侶甜蜜緣定一生一世，幸福滿滿。

漁業處表示為了取得最佳的觀賞角度，港區娛樂漁船提供搭船賞煙火體驗服務，如果三五好友想要有專屬賞煙火空間也可包船來場海上派對，目前已陸續預訂即將額滿！在漁人碼頭的遊艇業者也搶先卡位，早有多艘遊艇預定包船出海賞煙火。距離8月27日煙火秀還有2天，娛樂漁船業者特別加碼多開放2艘船，快來預定。

除了娛樂漁船及遊艇外，民眾想感受河海風光，也可以乘坐渡輪，配合當日接駁，渡輪將營運時間延長到22時，讓民眾能夠在淡水河上欣賞絢麗璀璨的煙火。

活動地點位置圖。（新北市漁業處提供）

＊漁人碼頭活動訊息:

【活動日期】106年8月27 星期日(另若遇颱風則改期)

【活動時間】15時至21時（舞台活動：18時~21時，煙火21時施放）

【活動地點】淡水漁人碼頭觀海廣場

農業局提醒，在8月27日活動期間，民眾除了自行開車前往，也可搭乘客運、或走水路搭渡輪及騎乘YouBike前往。淡水漁人碼頭內共計約400個小客車停車位，鄰近還有油車口停車場約200個小客車停車位，沙崙海水浴場停車場約有300個停車位，另車輛停放於沙崙海水浴場停車場的民眾，可再轉搭三重客運857路至漁人碼頭。客運業者當日下午下午4點起加開班次、渡輪亦會延長營運時間至晚間22時。

＊交通資訊：

【大眾運輸】

1. 搭乘捷運淡水線至淡水捷運站後，轉搭指南客運紅26路、836路(假日)公車或三重客運857路即可到達淡水漁人碼頭；另紅樹林捷運站可搭乘三重客運紅23路至漁人碼頭。

2. 自淡水碼頭可轉搭乘海上渡輪前往漁人碼頭(假日 10～15 分 / 班)，當日延長運輸時間至22時疏散遊客。

3. 自YouBike捷運淡水站沿著中正路往老街方向直行，一路跟著漁人碼頭的指標即可抵達YouBike漁人碼頭站。

【自行開車】

1. 國道一號：由八堵交流道下，轉走麥金公路，接上台2線即可到達。

2. 國道一號：自五股交流道下，轉走107縣道，經竹圍至淡水，再沿登輝大道接上2號省道即可到達淡水漁人碼頭。

3.國道一號：自五股交流道下後，轉走新五路過關渡大橋，行經民權路至中正東路，續行至中正路即可到達淡水漁人碼頭。

(中時電子報)