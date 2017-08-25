蔡允潔頭破血流自拍挨轟想紅 澄清刪文原因其實是…
車展模特兒出身、如今轉型綜藝咖的女星蔡允潔(蔡小潔)，今晨突然在臉書po出怵目驚心的「爆頭照」，前一晚才問大家鬼月該防範什麼的她，沒幾個小時竟發生慘劇，她被寵物貓弄倒的音樂盒砸中額頭，鮮血瞬間噴湧覆蓋大半個臉龐，甚至流到脖子處，最後蔡允潔自行下樓搭救護車到醫院縫針，收拾這場「鬼月驚魂記」。
沒想到蔡允潔此篇po文引發批評狂潮，不少網友認為她血都流成這樣了，竟然不是快去醫院，而是先自拍po網，豈不是討拍或是根本想紅？而據《蘋果日報》報導，蔡允潔如今已經拿掉血腥照，也透過經紀人向媒體澄清，之所以先po文再就醫，是想記錄貓咪調皮的行為，而至於後續決定撤下血腥照，是因為代言的家具廠商認為會影響產品形象，因此在經紀公司的要求下刪除了文章，澄清絕非想紅或是討拍。
(中時電子報)
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