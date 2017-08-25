屏東也淪陷！ 萬丹一農場雞蛋發現有芬普尼殘留

芬普尼毒雞蛋事件屏東也淪陷，位於萬丹鄉的明純畜牧場，檢出雞蛋有芬普尼殘留。（潘建志翻攝）

芬普尼毒雞蛋事件屏東也淪陷，位於萬丹鄉的明純畜牧場，檢出雞蛋有芬普尼殘留。（潘建志翻攝）

芬普尼毒雞蛋事件爆發後，屏東縣也針對縣內244場雞蛋生產牧場，全部採樣送驗。25日接獲農委會通報，位於萬丹鄉明純畜牧場的雞蛋檢出芬普尼殘留，縣政府農業處邀集動物防疫所、衛生局等單位，前往進行查封、移動管制及銷毀作業。

該蛋雞場飼養雞隻約6000隻左右，屬小型養雞場，這次驗出的芬普尼含量為44.6 ppb殘留。縣府人員在現場清點的雞蛋數量31箱，每箱約200顆蛋重20台斤，全部予以封存，執行銷毀作業，全場雞隻也進行移動管制。

縣府農業處長黃國榮呼籲蛋雞業者，應使用合法的動物用藥品來清潔環境，以免觸法，產業也能永續經營。縣府衛生局將同步追查蛋品流向，確保問題蛋全數下架。

(中時)