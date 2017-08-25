屏東也淪陷！ 萬丹一農場雞蛋發現有芬普尼殘留
芬普尼毒雞蛋事件爆發後，屏東縣也針對縣內244場雞蛋生產牧場，全部採樣送驗。25日接獲農委會通報，位於萬丹鄉明純畜牧場的雞蛋檢出芬普尼殘留，縣政府農業處邀集動物防疫所、衛生局等單位，前往進行查封、移動管制及銷毀作業。
該蛋雞場飼養雞隻約6000隻左右，屬小型養雞場，這次驗出的芬普尼含量為44.6 ppb殘留。縣府人員在現場清點的雞蛋數量31箱，每箱約200顆蛋重20台斤，全部予以封存，執行銷毀作業，全場雞隻也進行移動管制。
縣府農業處長黃國榮呼籲蛋雞業者，應使用合法的動物用藥品來清潔環境，以免觸法，產業也能永續經營。縣府衛生局將同步追查蛋品流向，確保問題蛋全數下架。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。