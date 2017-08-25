淡水漁人碼頭花火情人夜 交通資訊看這裡
七夕情人節將至，新北市農業局8月27日至9月30日在淡水漁人碼頭的觀海廣場舉辦「愛戀漁人碼頭，浪漫花火情人夜」活動，安排有浪漫民歌音樂會、打卡送愛戀鑰匙圈等活動，開幕、閉幕當天加映港灣煙火秀及摸彩活動，歡迎民眾一起來碼頭浪漫一下。
農業局提醒，在8月27日活動期間，民眾除了自行開車前往，也可搭乘客運、或走水路搭渡輪及騎乘YouBike前往。淡水漁人碼頭內共計約400個小客車停車位，鄰近還有油車口停車場約200個小客車停車位，沙崙海水浴場停車場約有300個停車位，另車輛停放於沙崙海水浴場停車場的民眾，可再轉搭三重客運857路至漁人碼頭。客運業者當日下午下午4點起加開班次、渡輪亦會延長營運時間至晚間22時。
交通資訊：
【大眾運輸】
1.搭乘捷運淡水線至淡水捷運站後，轉搭指南客運紅26路、836路(假日)公車或三重客運857路即可到達淡水漁人碼頭；另紅樹林捷運站可搭乘三重客運紅23路至漁人碼頭。
2.自淡水碼頭可轉搭乘海上渡輪前往漁人碼頭(假日10～15 分 / 班)，當日延長運輸時間至22時疏散遊客。
3.自YouBike捷運淡水站沿著中正路往老街方向直行，一路跟著漁人碼頭的指標即可抵達YouBike漁人碼頭站。
【自行開車】
1. 國道一號：由八堵交流道下，轉走麥金公路，接上台2線即可到達。
2. 國道一號：自五股交流道下，轉走107縣道，經竹圍至淡水，再沿登輝大道接上2號省道即可到達淡水漁人碼頭。
3.國道一號：自五股交流道下後，轉走新五路過關渡大橋，行經民權路至中正東 路，續行至中正路即可到達淡水漁人碼頭。
(中時)
關鍵字：淡水漁人碼頭花火情人夜
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