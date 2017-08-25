四川德陽青創園 孵化台青創業夢想

德陽市海峽兩岸青年創業園執行長許淵順（右）帶兩岸學生了解園區發展及對青年創業的協助。（李怡芸攝）

川台學生均對創業園區內的青創產品感興趣。（李怡芸攝）

德陽市海峽兩岸青年創業園的牆面特別比較了兩岸用詞差異，期望為兩岸青創合作搭起橋梁。（李怡芸攝）

「希望把愛台灣的想法擴大延伸」在德陽市海峽兩岸青年創業園執行長許淵順的導覽之下，「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營的兩岸大學生，25日在青創園區參觀並與從台灣來創業的「前輩」們交流，了解台青在德陽創業的機會，以及透過創業園可以獲得的資源。

許淵順指出，據統計台灣青年到大陸創業的意願高達32%，而西部一帶則以四川，因為有一帶一路的優勢而有更多機會點，德陽市有西部首座海峽兩岸青創園區，若台灣青年有好的想法但缺少人才、資源、資金，可以透過青創園區這個平台提供協助，此外，許淵順表示，該青創園區雖立足於德陽，「但不是只做德陽一個點，還依附在全大陸150個台企聯的總會之下，台商的資源可彼此交流而做到面的發展。」

許淵順介紹，德陽的海峽兩岸青年創業園設有創業導師，如文創類的導師顧問即包括前台藝大校長、史博館館長黃光男，現任史博館副館長高玉珍等，並設有「項目秘書」在地提供協助。此外，這裡的申請流程簡化，憑台胞證，1個月內就可取得執照開始營運，對年輕的創業者而言均是助力。

台灣來到德陽創業的弘益智電科技有限公司曾偉鈞，與兩岸青年學子分享指出，該公司開發的是第二代的無線充電，以物理性的磁共震達到穿透式的無線充電功能，他在杭州3年後決定落腳德陽，目前該公司是園區裡唯一獲市府投資300萬人民幣的青創公司。曾偉鈞表示，看好今年因iphone 8推出帶動無線充電，因此初期將以今年作為「無線充電元年」，以手機為主要的推廣管道，接下來看好大陸電瓶車、家電用品、消費性電子產品的無線充電需求，將跨業與家具、建材商合作推動無線充電。

台灣學生詢問關於異地創業的適應問題，曾偉鈞表示飲食上，自己大約1個月就能適應了，「語言也OK，現在聽得懂四川話還會說上兩句。」除了台灣學生對於德陽的青創園感到興趣十足，四川當地的學生亦積極詢問兩岸青年合作創業進駐的模式及可行性。

(旺報)