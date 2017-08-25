羅興亞穆斯林襲緬甸陸軍基地與派出所 至少32死

緬甸軍方表示，羅興亞穆斯林好戰分子25日在若開邦對24個派出所與一個陸軍基地發動大規模協同攻擊，造成至少21名叛軍死亡與11名安全部隊成員為國捐軀。

這波攻擊在某些地區仍在進行。這顯示若開邦去年10月起爆發的衝突大幅升高，當時的攻擊，促使當局展開大規模軍事掃蕩行動，並被指控嚴重侵犯人權。

總司令敏昂萊在臉書聲明中表示：「一名士兵與10名警員殉職。」另有21名好戰分子擊斃。

(中時)