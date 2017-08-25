從大片藍尋自然、拓文創！「植粹手感染織工藝展」8／25登場

健康親子走秀植物染童裝。（文化部提供）

沒有化學污染，一件手工「藍染」衣看似不規則，但卻呈現一種獨一無二的美！一個草帽，一針一線由「藺草」編織，聞得到大自然芬芳！在這個速成的年代裡，或許我們需要的是最真實的材質、從傳統手工技法尋求時尚，讓我們的下一代也能感受最美好的

走秀表現出貼近生活的在地工藝美學。（文化部提供）

文化部指導，國立台灣工藝研究發展中心、農委會水土保持局合辦的「植粹手感染織工藝展」，於台北當代工藝設計分館亮麗登場。本次展覽精選國內11個工藝社區45組件的作品展出。

在開幕會場時尚走秀展演四個主題，包括標榜自然親膚的「健康親子」系列、以植物編織的配件為主的「藺類風情」系列、原住民的香蕉絲與月桃為素材的「文化風尚」系列，以及呼應水保局農村工藝特刊內的「藍染漫畫」男女主角藍染時尚配件走秀活動，打造健康時尚的天然氛圍，展期即日起至10月1日止於該中心台北當代工藝設計分館九樓展出。

代表文化部出席的陳濟民主任秘書表示，文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心與行政院農業委員會水土保持局近年來積極推動工藝社區扶植計畫，透過既有元素轉化將產品變成文創商品，創造商業價值，期望在地的工藝產業能永續經營。

五位長官上台展現植粹展覽工藝品。（文化部提供）

該計畫輔導之社區屢獲國內外大獎肯定，包括輔導高雄市寶來人文協會檨仔腳文化共享空間獲得2016年行政院國家永續發展獎殊榮，以及台中水源地文教基金會藍染品牌「太平藍」與工藝中心進軍「2017新加坡國際家具展」（IFFS/AFS），榮獲大會IFFS評審團頒予今年度Best Decor Award-Handicraft and Handcrafted category 大獎，成果豐碩。此外，農委會水保局也致力於文化之保存與活用推廣，與本中心共同合作，期透過公部門跨域結合，助農民一臂之力，協助社區凝聚共識、推廣發展特色工藝。

本次展覽主題為植粹手感染織工藝展，精選國內11個工藝社區邀請展出，以天然染織兼具健康與時尚，工藝是將貼近自然的材質，經過精巧的手工技巧，將自然給予的天然染材，展現出染織品與編織品的工藝時尚，打造天然健康的時尚概念，渲染出無可取代的天然色澤，創造與大自然和平相處，愛物惜物的生活態度。

邀請現場孩童參與農村工藝Fun4玩啟動儀式。（文化部提供）

天然植物是大自然給予的寶物，運用植物纖維染布的技法亦是流傳下來的智慧，從植物本身精粹出純美無雜的素材，創造出天然無毒的時尚精品工藝，以最精細的技法展現出質地的表現，希望透過最純粹、精粹、無瑕的美，引領台灣時尚工藝地方美學。

走秀表現展現出植物染天然健康形象。（文化部提供）

「植粹手感染織工藝展」

期間： 8月25日至10月1日

地點：台北當代工藝設計分館九樓（台北市中正區南海路41號）

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館,國定假日除外)

(中時電子報)