凌晨持菜刀搶超商未遂 男判刑4年

葉姓男子今年1月凌晨1時許，見前鎮區便利超商內，僅有蔡姓店員獨自看店，認為有機可乘持菜刀強盜，蔡姓店員機警，見有其他客人上門，葉男轉頭分心之際，以清潔用酒精噴往對方臉上，葉男無法得逞，趁隙逃離，最後仍被警方抓到，高雄地院依強盜未遂判他徒刑4年，可上訴。

(中時)