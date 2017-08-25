三姊弟販毒 藥腳來住家買毒還開趴吵鄰被攻破

高市刑大獲報攻堅余姓三姊弟位在大樹區住家，還有藥腳見警方上門，試圖從2樓防火牆往下跳，當場遭警方喝斥，警陸續逮捕16人，昨依毒品罪移送橋檢，余姓三姊弟檔、陳姓兄弟檔共5人遭收押。(劉宥廷翻攝)

綽號「達仔」的37歲余姓男子找38歲姊姊、36歲弟弟一起販、吸毒，還吸收年僅18、19歲藥腳陳姓兄弟，協助運毒，高市刑大獲報攻堅余姓三姊弟位在大樹區住家，還有藥腳見警方上門，試圖從2樓防火牆往下跳，當場遭警方喝斥，警陸續逮捕16人，昨依毒品罪移送橋檢，余姓三姊弟檔、陳姓兄弟檔共5人遭收押；警表示，藥腳到余家拿毒品後，經常在住家2樓頂露台大聲喧嘩、製造噪音，社區困擾不已，調查蒐證後一舉攻破毒窟。

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(中時)