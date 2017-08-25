御宿集團打前鋒 打造全台最大摩鐵
在旅宿業市場低迷之際，御宿集團大膽挺進市場，跌破外界眼鏡。董事長劉坤福身兼高市旅館公會理事長，狠砸6億元在高雄鳳山開設全台最大摩鐵，8月底試營運，另有兩家商旅、摩鐵籌備中，他誓言當領頭羊，愛台灣就要投資台灣。
御宿集團堪稱「連鎖摩鐵南霸天」，屹立高雄、台南、屏東等地近30載，總計有25館。御宿鳳山館座落鳳山中崙路，號稱全台最大平面式摩鐵，占地3000多坪，擁有66棟，坪數從20至60坪不等，包括時尚風套房及Villa。
劉坤福表示，鳳山館籌備近3年，首度採用太陽能光電板節能，而建材、裝潢相當講究，不計成本以飯店規格打造，每棟搭配一座電梯、KTV歡唱、情趣椅等設備，主題從工業、時尚、夜店、度假等風格，每晚住宿2200、2800元，價格頗具競爭力。
選在旅宿業「戰國時代」進場，劉坤福仍有信心。他說，御宿一向不接團客，不受陸客限縮影響，主要靠口碑闖天下，回客率相當高，相信只要提升設備及服務品質，客人自然會上門。
除了鳳山館外，御宿另籌備兩家新館。他指出，中山、八德路的商旅，預計年底開幕，投入4億打造，有75間房；明年初擬開幕的九如、中華路摩鐵也斥資4億，擁有40間房。他想扮演旅宿業的領頭羊，帶頭把市場做大，同時創造更多就業機會。
(中時)
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