御宿集團打前鋒 打造全台最大摩鐵

御宿集團董事長、高市旅館公會理事長劉坤福，狠砸6億元打造全台最大魔鐵。（柯宗緯攝）

御宿集團狠砸6億元，在高市鳳山打造全台最大魔鐵。（柯宗緯攝）

御宿鳳山館有夜店風房型。（柯宗緯攝）

工業風房型。（柯宗緯攝）

時尚風房型。（柯宗緯攝）

在旅宿業市場低迷之際，御宿集團大膽挺進市場，跌破外界眼鏡。董事長劉坤福身兼高市旅館公會理事長，狠砸6億元在高雄鳳山開設全台最大摩鐵，8月底試營運，另有兩家商旅、摩鐵籌備中，他誓言當領頭羊，愛台灣就要投資台灣。

御宿集團堪稱「連鎖摩鐵南霸天」，屹立高雄、台南、屏東等地近30載，總計有25館。御宿鳳山館座落鳳山中崙路，號稱全台最大平面式摩鐵，占地3000多坪，擁有66棟，坪數從20至60坪不等，包括時尚風套房及Villa。

劉坤福表示，鳳山館籌備近3年，首度採用太陽能光電板節能，而建材、裝潢相當講究，不計成本以飯店規格打造，每棟搭配一座電梯、KTV歡唱、情趣椅等設備，主題從工業、時尚、夜店、度假等風格，每晚住宿2200、2800元，價格頗具競爭力。

選在旅宿業「戰國時代」進場，劉坤福仍有信心。他說，御宿一向不接團客，不受陸客限縮影響，主要靠口碑闖天下，回客率相當高，相信只要提升設備及服務品質，客人自然會上門。

除了鳳山館外，御宿另籌備兩家新館。他指出，中山、八德路的商旅，預計年底開幕，投入4億打造，有75間房；明年初擬開幕的九如、中華路摩鐵也斥資4億，擁有40間房。他想扮演旅宿業的領頭羊，帶頭把市場做大，同時創造更多就業機會。

(中時)